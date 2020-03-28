В одном районе Тернопольской области коронавирус подтвердился у 21 медика

Новости Украины:В Монастырском районе Тернопольской области коронавирус подтвердился у 21 медицинского работника.

Заместитель главы Монастырской районной государственной администрации (РГА) в Тернопольской области Павел Дронь сообщил об инфицировании коронавирусом 21 медицинского работника в районе.

"Официально от руководства оперативного штаба. На 09.00 в Монастырском районе инфицированных коронавирусом 36 человек….Среди них 7 врачей, 8 медсестер, 6 младших медсестер, 2 госслужащих, 1 священник, 1 завдетсадом, 1 ребенок", - написал Дронь на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он также отметил, что первой проблемой является дефицит тестов на определение коронавируса.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели (четыре взрослых, один ребенок). В Тернопольской области 43 случая (1 летальный).

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксированы 19 новых случаев. Всего в столице 74 инфицированных.

Во всем мире подтверждены 508 070 случаев заражения, 27 761 из которых оказались летальными. В то же время 127 531 инфицированных выздоровели. Наибольшее количество смертей (9 134) зарегистрировано в Италии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.