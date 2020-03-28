Скачать
Суббота, 28.03.2020
В украинских храмах богослужения впервые пройдут без верующих (Видео)
В украинских храмах богослужения впервые пройдут без верующих (Видео)
Аваков: Нацполиция контролирует всех, кто вернулся в Украину из-за границы
Аваков: Мы контролируем всех, кто вернулся из-за границы
Маркевич: Некоторые клубы УПЛ уже не хотят платить футболистам
Маркевич: Некоторые клубы УПЛ уже не хотят платить футболистам
Как проявляется легкая форма коронавируса? Ответ медиков
Как проявляется легкая форма коронавируса? Ответ медиков

Гуманитарный рейс: Самолет из Китая подготавливают к вылету в Украину

Гуманитарный рейс: Самолет из Китая подготавливают к вылету в Украину
21:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса Украина договорилась с Китаем о предоставлении гуманитарной помощи.

В международном аэропорту м.Сямень (КНР) происходит загрузка самолета очередной партией противоэпидемических средств, которые отправятся в Украину, сообщили в украинском посольстве в Китае.

"Сейчас в международном аэропорту м.Сямень (провинция Фуцзянь) самолет авиакомпании "SCAT" Boeing 767-300 загружается очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств для Украины", – написали дипломаты на странице посольства в Фейсбук в субботу вечером.

Отмечается, что благодаря тесной координации действий посольства и Генерального консульства Украины в Шанхае с китайскими центральными и местными органами власти, были получены все необходимые авиационные разрешения, согласованы логистика и таможенные процедуры. 

Аваков: Нацполиция контролирует всех, кто вернулся в Украину из-за границы

"В контексте борьбы с распространением коронавируса COVID-19, посольство Украины в КНР осуществляет тщательный поиск сертифицированных медицинских средств и оборудования, а также продолжает оказывать необходимое дипломатическое сопровождение грузам гуманитарного назначения", – добавили в посольстве.

Гуманитарный груз из Китая прибудет в Украину в воскресенье, 29 марта.

Напомним:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Китай, Помощь, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названо самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
02 Украина закрыла границы - что делать украинцам, которые не успели вернуться
03 Холостяк 10 сезон 4 выпуск: кто остался в проекте без розы (Фото)
04 Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)
05 Как определить, что иммунитет слабый?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Нидерландах: Медики за сутки зарегистрировали более 1100 случаев заражения
COVID-19: В Нидерландах за сутки 1159 заражений
Ситуация в ООС: С начала суток зафиксировано 10 вражеских обстрелов
В ООС с начала суток зафиксировано 10 вражеских обстрелов
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
Час Земли 2020: Джамала призвала объединиться в поддержку сохранения планеты
Час Земли 2020: Джамала призвала объединиться в поддержку сохранения планеты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь