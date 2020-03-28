Аваков: Нацполиция контролирует всех, кто вернулся в Украину из-за границы

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что при пересечении границы все украинцы подписывали обязательство о самоизоляцию и полиция владеет всеми базами данных и постепенно контролирует соблюдение режима.
"За последние несколько недель сотни тысяч людей вернулись в Украину, все подписали обязательство о самоизоляцию. Если, например, 200 тыс. лиц не будут его соблюдать, то никакой полиции на них не найдем, у нас нет столько людей. Если общество будет понимать правила, а полиция будет только контролировать чрезвычайные случаи, то только так это будет работать. Полиция владеет всей базой граждан, которые пересекли государственную границу, и мы контролируем эту ситуацию. Идут проверки, звонки. Если люди это будут игнорировать, то тогда штраф или уголовная ответственность", - цитирует Авакова пресс-служба Министерства внутренней дел на странице в Фейсбук в субботу вечером.
Министр напомнил, что в рамках чрезвычайной ситуации наработан механизм, когда по указанию главного санитарного врача полиция при необходимости принудительно изолирует больного.
Отдельно Аваков подчеркнул, что всех, у кого обнаружили вирус, можно считать здоровыми только после дополнительного обследования.
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