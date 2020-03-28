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Эвакуация украинцев из РФ: Спецпоезд 29 марта прибудет в Киев

Эвакуация украинцев из РФ: Спецпоезд 29 марта прибудет в Киев
12:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В воскресенье в Киев прибудет поезд с украинцами, пожелавшими выехать из РФ в связи с пандемией коронавируса.

В пятницу из Киева выехал поезд в Москву с 700 гражданами России, которые пожелали выехать из Украины в связи с пандемией коронавируса, в воскресенье он вернет на родину граждан Украины, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Вчера на выезд из Украины был оформлен поезд Киев-Москва-Киев, который повез в Россию более 700 лиц - это преимущественно все граждане Российской Федерации, и завтра ожидаем его возвращения. Он должен прибыть в Киев утром и привезти домой граждан Украины", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Спикер Госпогранслужбы уточнил, что ожидается возвращение на этом поезде около 700 граждан Украины.

Украина закрыла границы - что делать украинцам, которые не успели вернуться

"Пограничники готовы к его встрече. Все будет происходить по стандартным процедурам и согласованным с Министерством здравоохранения алгоритмам. Там будут представители санитарно-карантинного подразделения, все люди пройдут температурный скрининг, соответственно, им будут розданы памятки и соглашения на добровольную самоизоляцию, после чего они пройдут пограничный контроль", - пояснил спикер.

Напомним: 

Госпогранслужба отмечает отсутствие очередей украинцев на границе в субботу утром

МИД: В Украину вернулись более 100 тысяч граждан

Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

27 марта 2020 года Украина полностью закрыла границу и прекратила все пассажирские перевозки.

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Россия, Карантин, Коронавирус, Эвакуация украинцев, Спецпоезд Киев-Москва-Киев.
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