Эвакуация украинцев из РФ: Спецпоезд 29 марта прибудет в Киев

Новости Украины:В воскресенье в Киев прибудет поезд с украинцами, пожелавшими выехать из РФ в связи с пандемией коронавируса.

В пятницу из Киева выехал поезд в Москву с 700 гражданами России, которые пожелали выехать из Украины в связи с пандемией коронавируса, в воскресенье он вернет на родину граждан Украины, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Вчера на выезд из Украины был оформлен поезд Киев-Москва-Киев, который повез в Россию более 700 лиц - это преимущественно все граждане Российской Федерации, и завтра ожидаем его возвращения. Он должен прибыть в Киев утром и привезти домой граждан Украины", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Спикер Госпогранслужбы уточнил, что ожидается возвращение на этом поезде около 700 граждан Украины.

"Пограничники готовы к его встрече. Все будет происходить по стандартным процедурам и согласованным с Министерством здравоохранения алгоритмам. Там будут представители санитарно-карантинного подразделения, все люди пройдут температурный скрининг, соответственно, им будут розданы памятки и соглашения на добровольную самоизоляцию, после чего они пройдут пограничный контроль", - пояснил спикер.

Напомним:

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Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

27 марта 2020 года Украина полностью закрыла границу и прекратила все пассажирские перевозки.