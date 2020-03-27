Прекращаются все пассажирские перевозки: Украина закрывает границу

Новости Украины:К концу этих суток Украина закроет границы для всех пассажирских перевозок.

С 28 марта украинскую границу можно будет пересечь только на автомобиле или пешком. Об этом говорится в разъяснениях Министерства иностранных дел.

Президент Владимир Зеленский во время обращения 26 марта заявил, что "до конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", и пообещал, что о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты и диаспора.

На следующий день в МИД уточнили, что при необходимости границу все же можно будет пересечь.

Список пунктов пропуска для автомобильного транспорта и пешего перехода обнародован на сайте Госпогранслужбы.

Авиарейсы, даже нерегулярные, с 28 марта прекращаются. МИД советует гражданам, застрявшим за границей, оставаться на связи с посольством или консульством.

"Сообщите дипломатам о том, в какой именно помощи вы нуждаетесь. Для облегчения коммуникации посольства и консульства создадут специальные сообщества и каналы "Защита в (название города / страны)" в социальных сетях и мессенджерах, работающих в странах вашего пребывания. Правительство Украины будет помогать вам с возвращением домой, когда в стране вашего пребывания стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также при наличии способности Минздрава обеспечить вам надлежащие условия контроля и обсервации по возвращении в Украину", - сказано в заявлении.

Напомним:

Как сообщалось, число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 марта превысило 533 тыс., из них более 383 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 27 марта, зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, также зафиксированы четыре случая выздоровления, из них один ребенок.

Министерство здравоохранения впервые обнародовало возрастную разбивку больных с коронавирусной болезнью с COVID-19.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.