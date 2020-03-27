Скачать
Пятница, 27.03.2020
В Украине резко возросло количество больных COVID-19
В Украине резко возросло количество больных COVID-19
Прекращаются все пассажирские перевозки: Украина закрывает границу
Прекращаются все пассажирские перевозки: Украина закрывает границу
Изнер - Маю: самый длинный матч в истории тенниса (Видео)
Изнер - Маю: самый длинный матч в истории тенниса (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 марта

Прекращаются все пассажирские перевозки: Украина закрывает границу

Прекращаются все пассажирские перевозки: Украина закрывает границу
12:10 Сегодня Телеграф

Новости Украины:К концу этих суток Украина закроет границы для всех пассажирских перевозок.

С 28 марта украинскую границу можно будет пересечь только на автомобиле или пешком. Об этом говорится в разъяснениях Министерства иностранных дел.

Президент Владимир Зеленский во время обращения 26 марта заявил, что "до конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", и пообещал, что о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты и диаспора.

На следующий день в МИД уточнили, что при необходимости границу все же можно будет пересечь.

Список пунктов пропуска для автомобильного транспорта и пешего перехода обнародован на сайте Госпогранслужбы.

Авиарейсы, даже нерегулярные, с 28 марта прекращаются. МИД советует гражданам, застрявшим за границей, оставаться на связи с посольством или консульством.

МИД: Почти 95 тысяч украинцев вернулись на родину

"Сообщите дипломатам о том, в какой именно помощи вы нуждаетесь. Для облегчения коммуникации посольства и консульства создадут специальные сообщества и каналы "Защита в (название города / страны)" в социальных сетях и мессенджерах, работающих в странах вашего пребывания. Правительство Украины будет помогать вам с возвращением домой, когда в стране вашего пребывания стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также при наличии способности Минздрава обеспечить вам надлежащие условия контроля и обсервации по возвращении в Украину", - сказано в заявлении.

МИД: За границей от коронавируса умерла еще одна украинка

Напомним: 

Как сообщалось, число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 марта превысило 533 тыс., из них более 383 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 27 марта, зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, также зафиксированы четыре случая выздоровления, из них один ребенок.

Министерство здравоохранения впервые обнародовало возрастную разбивку больных с коронавирусной болезнью с COVID-19.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, МИД, Граница, ГПСУ, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся печенье и узнайте особенности Вашего характера
02 Итоги дня 26 марта: Почти 200 больных в Украине и США стали лидером заражения
03 "Это не вирус, который проходит через две недели": в Гарварде дали прогноз по длительности пандемии
04 Чрезвычайная ситуация это не чрезвычайное положение: Зеленский успокоил украинцев
05 Звезда "Крокодила Данди" скончался от коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Совсем скоро: когда и как Украина переведет стрелки часов
Совсем скоро: когда и как Украина переведет стрелки часов
В Минздраве хотят пересмотреть карантинные ограничения
В Минздраве пересмотрят карантинные ограничения
За сутки 60 тысяч случаев заражения: как распространяется COVID-19 в мире (Карта)
Как распространяется COVID-19 в мире (Карта)
Меган Маркл нашла работу: что известно
Меган Маркл нашла работу: что известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь