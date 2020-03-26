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Четверг, 26.03.2020
До конца 27 марта будет полностью закрыта граница и прекращены все пассажирские перевозки - Зеленский
До конца 27 марта будет полностью закрыта граница и прекращены все пассажирские перевозки - Зеленский
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До конца 27 марта будет полностью закрыта граница и прекращены все пассажирские перевозки - Зеленский

До конца 27 марта будет полностью закрыта граница и прекращены все пассажирские перевозки - Зеленский
19:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине до 24 марта будут введены все крайние меры для снижения рисков заражения.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что до конца пятницы, 27 марта, будет полностью закрыта государственная граница Украина и прекращены все пассажирские перевозки.

"До конца пятницы 27-го марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", - сказал он в обращении к украинцам в пятницу. 

Зеленский напомнил, что две недели назад призвал граждан срочно вернуться в Украину: большинство сделало это самостоятельно, а других, более 80 тыс. украинцев, вернули домой самолетами, поездами и автобусами. 

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"Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей и безопасностью 40 млн граждан внутри страны. Наша обязанность, как государства, заботиться о каждом украинце", - указал он.

Зеленский отметил, что о тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся дипломатические представительства и украинские громады за рубежом. 

"Ни об одном украинце, который останется за рубежом, никто не забудет. Мы будем постепенно возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте вашего пребывания, а также – уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции", - пояснил президент.

Напомним: 

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Украина, Карантин, Коронавирус, Владимир Зеленский.
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