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Украина закрыла границу: что происходит сегодня на пунктах пропуска

Украина закрыла границу: что происходит сегодня на пунктах пропуска
12:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:Госпогранслужба отмечает отсутствие очередей украинцев на границе в субботу, 28 марта.

В субботу утром не наблюдалось очередей из украинцев, пожелавших вернуться на родину и прибывших к границе пешком, сообщила Госпогранслужба.

Там отметили, что в пятницу было осуществлено более 500 автобусных рейсов, чтобы доставить на родину 22 тыс украинцев, прибывших пешком до границы.

"Вчера в пунктах пропуска на границе с Польшей наблюдалось значительное увеличение пассажиропотока на въезд в Украину. Граждане Украины массово возвращались домой. Поскольку украинцы преимущественно прибывали в пункты пропуска пешком, Государственная пограничная служба Украины способствовала привлечению к их перевозкам транспортных средств, предоставленных местными властями и ГСНС", - отмечается в сообщении.

Пограничники также приняли беспрецедентное решение - открыли пешее направление движения рядом с пунктом пропуска "Краковец", где на автомагистрали А4 развернули передвижные автомобильные комплексы пограничного контроля на базе двух автомобилей. "Здесь 12 экспертов по проверке документов оформили на вход в Украину почти 2400 пешеходов", - отмечается в сообщении.

Всего же через государственную границу 27 марта было пропущено в Украину почти 22,5 тысячи человек, прибывших до границы пешком. Больше всего из них оформлено на въезд в пунктах пропуска "Ягодин" - 6,5 тысячи, "Краковец" - 6,5 тысячи, "Рава-Русская" - 4,7 тысячи, "Чоп (Тиса)" - 2, 2000, "Вилок" - более 800, "Лужанка" - 800, "Ужгород" - 700 граждан.

МИД: В Украину вернулись более 100 тысяч граждан

Чтобы перевезти граждан были привлечены 80 автобусов и микроавтобусов, которыми совершено более 500 рейсов.

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, за сутки сотрудники ГПСУ пропустили 6040 человек. Каждый час они оформляли почти 700 граждан Украины.

Кроме того, Офис омбудсмена мониторит ситуацию на других пунктах пропуска:

  • "Ягодин" (Волынская область) – сейчас очередь отсутствует;
  • "Рава-Русская" (Львовская область) – по состоянию на 21:00 27 марта 2020 года оставалось 100 человек.;
  • "Ужгород", "Тиса" (Закарпатская область) – по состоянию на 17:00 очереди не было.

Что известно о закрытии границы Украины?

До конца пятницы, 27 марта 2020 года, Украина полностью закрыла границу и прекратила все пассажирские перевозки.

О тех украинцах, которые не смогут вернуться, позаботятся дипломатические представительства и общины за рубежом. Об этом во время своего традиционного обращения 26 марта рассказал президент Владимир Зеленский. До этого ограничения анонсировало правительство.

Все граждане, которые возвращаются в Украину, должны 2 недели быть в самоизоляции.

Внимание! Несмотря на закрытие госграницы для пассажирских перевозок 27 марта, у украинцев еще остается возможность вернуться домой пешком и на автотранспорте через пункты пропуска.

Напомним, МИД Украины поручил посольствам и генконсульствам запустить программу "Захист" для помощи украинцам за границей.

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Пограничники, Граница, Карантин, ГПСУ.
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