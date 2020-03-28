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Суббота, 28.03.2020
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Без крайней нужды - не выходите из дома: В Суммах усилили карантин

Без крайней нужды - не выходите из дома: В Суммах усилили карантин
16:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В результате принятия новых правок в законопроект о рынке земли, время старта будет отсрочено и будет органичена его работа в первые два года.

Отныне сумчанам без крайней нужды запрещено выходить из своих домов.

Соответствующая норма содержится в новых Правилах поведения на улице и общественных местах во время карантина, принятых 28 марта во время заседания Сумского горисполкома, которое, как и одна из недавних сессий горсовета, проходило на ступеньках у здания мэрии.

"На период с 28 марта и до момента окончания карантина на территории Сумской городской ОТГ запрещено без крайней надобности выходить из своих помещений (домов, квартир, комнат в общежитиях, гостиниц и т.д.)", - сказано в новых правилах.

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Как исключение разрешается передвижение до места работы и с нее до места жительства; посещение аптеки, магазина с целью приобретения продуктов питания, средств гигиены, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ветеринарных препаратов, визита к врачу, медицинских учреждений в связи с состоянием здоровья или лечение домашних животных, проведение комплекса ритуальных услуг, или получение административных услуг (регистрация рождения ребенка, регистрация места жительства) и ремонт компьютерной и бытовой техники; выгул животных продолжительностью до 30 минут в день; посещение правоохранительных, судебных органов и т.д.; посещение пожилых людей, лиц с инвалидностью с целью обеспечения их продовольственными товарами и товарами первой необходимости или сопровождение этой категории граждан для удовлетворения их потребностей, в соответствии с этими правилами.

Также сумчанам запрещается выходить из помещений без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов); пользоваться детскими и спортивными площадками; находиться на улицах, площадях, парках, скверах, других общественных мест группами более двух лиц (за некоторыми исключениями), курить, принимать пищу или напитки на улице или в местах общего пользования; посещать те объекты, работа которых запрещена на время карантина в установленном законодательством порядке.

Лицам, которые во время карантина находятся на рабочих местах, также запрещается без служебной необходимости покидать помещение, где они работают. Перед выходом из помещения рекомендуется менять средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). 

Отныне при выходе на улицу каждый должен иметь при себе удостоверение личности, а также по требованию полиции сообщить свое место жительства и цель выхода на улицу. 

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На улице надо сохранять дистанцию не менее 2 метров от других людей. 

Аптекам исполком рекомендовал перейти на обслуживание населения без входа посетителей в торговые залы.

Правила являются обязательными для исполнения всеми расположенными на территории Сумской городской ОТГ предприятиями, учреждениями, заведениями и организациями, а также гражданами, постоянно или временно проживающими на этой территории.

За их нарушение лица будут привлечены в установленном законодательством порядке к административной ответственности по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

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Как сообщалось ранее, решением городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которое принял горисполком, с 26 марта ограничен въезд в город Сумы для тех, кто не зарегистрирован в областном центре, не имеет здесь недвижимости или не работает в городе, а днем ранее была запрещена работа объектов торговли независимо от формы собственности и подчинения: всех типов рынков, в том числе продовольственных; объектов передвижной розничной торговли (подвижные транспортные средства торговли, емкости, бочки, лотки, столики и т.д.) по реализации молока и молочной продукции, безалкогольных напитков; временных сооружений по реализации сигарет, табака и табачных изделий, безалкогольных напитков (чай, кофе и т.д.).

В Украине по состоянию на утро 28 марта зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них на Сумщине - 5 случаев (1 летальный).

Напомним:

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Сумы, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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