Борьба с коронавирусом: В Минздраве рассматривают вопрос переквалификации врачей

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав рассматривает возможность переквалификации врачей для борьбы с заболеванием.

В Министерстве здравоохранения рассматривают вопрос переквалификации врачей в кратчайшие сроки в те специальности, которых не хватает для борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Это рассматривается (вопрос переквалификации врачей, которых пока не хватает, в кратчайшие сроки - ред.) и на уровне руководящих областных структурных подразделений по охране здоровья, они определили заведения, в которые будет проходить госпитализация больных с коронавирусной болезнью, а также рассматривается вопрос пополнения бригад, которые могут оказывать ту или иную медицинскую помощь, в том числе и в отделениях интенсивной терапии. Также у нас начинается сотрудничество с академией медицинских наук, медицинскими университетами, с другими учреждениями здравоохранения", - отметил он, отвечая на вопрос, возможно ли в кратчайшие сроки переквалифицировать врачей других специальностей, которых не хватает, если сейчас не хватает реанимационных медсестер и анестезиологов.

Напомним: