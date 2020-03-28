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Въезды в Киев: в КГГА рассказали, как пускают в столицу

Въезды в Киев: в КГГА рассказали, как пускают в столицу
12:17 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса измерения температуры на въезде в Киев будет обязательны.

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации не принимал решение об ограничении въезда в Киев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник Киевского городского председателя, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

"Въезд в Киев легковым транспортом не ограничен. По состоянию на сегодня действует ограничение для въезда автобусов междугороднего и межобластного сообщения. Действует оно с 17 марта. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации – будем принимать другие решения", – сообщил Владимир Бондаренко.

Он добавил, что термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации – будет обязательной.

"Блок-посты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурит полиция и муниципальная стража. Все ограничения, установленные для города Киева синхронизированы с решениями Кабинета Министров Украины. То есть: въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются", – отметил Владимир Бондаренко.

Стоит отметить, что населению рекомендуют ограничить передвижение на собственном автомобильном транспорте между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если для этого нет насущной необходимости.

Ранее нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что в рамках противодействия распространению смертельного коронавируса въезд в Киев будет запрещен до 24 апреля.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну. Городская власть призывает киевлян и гостей столицы быть сознательными и ответственными, поскольку от этого зависит эффективность этих мероприятий.

Отметим, по состоянию на утро 28 марта в стране лабораторно подтверждено 311 случаев инфицирования коронавирусом, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксированы 19 новых случаев. Всего в столице 74 инфицированных.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Киев, КГГА, Коронавирус, Въезды в Киев, Коронавирус в Киеве.
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