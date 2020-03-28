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Коронавирус: в изоляции находятся 158 военнослужащих ВСУ

Коронавирус: в изоляции находятся 158 военнослужащих ВСУ
12:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В связи с эпидемией коронавируса в изоляции находятся 158 военнослужащих ВСУ

По состоянию на утро 28 марта среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ) не обнаружены случаи заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в Twitter.

"По состоянию на 07:00 28 марта в Вооруженных Силах Украины случаи заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19 не зарегистрированы", - указывается в сообщении.

Отмечается, что в изоляции, в том числе в самоизоляции, находятся 158 человек.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели (четыре взрослых, один ребенок).

Глава Черниговской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Прокопенко сообщил о первом случае заболевания Covid-19 в области.

В Черновицкой области по результатам анализов подтверждены еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Тернопольской области коронавирус обнаружили у ребенка, которому 1,5 года.

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Армия, Минобороны, ВСУ, Карантин, Коронавирус.
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