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На Буковине зафиксировали еще 12 случаев заболевания COVID-19

На Буковине зафиксировали еще 12 случаев заболевания COVID-19
08:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Количество случаев инфицирования новым коронавирусом в Черновицкой области выросло на 12 пациентов и составляет 59 человек.

В Черновицкой области по результатам анализов подтверждены еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Сегодня наш лабораторный центр обработал 50 образцов пациентов с подозрением на коронавирус. И по только что полученным данным, выявлено 12 новых случаев заражения этой инфекцией. Из этих 12 человек подавляющее большинство старшего возраста, больше 50 лет", – рассказал Осачук.

Он добавил, что большинство новых инфицированных – заражены от родственников, которые вернулись из-за границы.

"К большому сожалению, среди них есть также двое пациентов, которые на время вызова экстренной медицинской помощи к себе домой не сообщили врачам о том, что они вернулись из-за границы. И только в процессе госпитализации, в больнице, когда у них взяли образцы на анализ, они признались в том, что находились за пределами страны", – отметил председатель ОГА.

Из-за этого врачи, которые работали с этими пациентами, теперь вынуждены две недели находиться на обсервации и не смогут работать.

В то же время Осачук сообщил, что еще один пациент выздоровел от коронавируса.

"По состоянию на сегодня у нас есть еще одна хорошая весть о еще одном пациенте, который выздоровел от коронавирусной инфекции и возвращается домой. Таким образом, черновицкими врачами уже вылечены 5 человек", - сказал Осачук.

Как сообщалось, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине лабораторно подтверждены 310 случаев COVID-19.

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Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, В Черновицкая область.
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