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Борьба с Covid-19: Николаевские депутаты выделили свыше 109 млн

Борьба с Covid-19: Николаевские депутаты выделили свыше 109 млн
17:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине депутаты Николаевского облсовета выделили более 100 миллионов на борьбу с вирусом.

Депутаты Николаевского облсовета выделили из областного бюджета более 109 млн. грн.. на борьбу с коронавирусом. Это произошло вопреки предложению ОГА, которая предложила на эти цели значительно меньшую сумму.

Соответствующее решение принято 27 марта на внеочередной сессии областного совета.

"Мы принимаем за основу предложения ОГА о выделении 72 млн 853 тысяч гривень управлением здравоохранения и защиты на меры борьбы с коронавирусом. Но, кроме того, за счет свободных остатков областного бюджета выделяем дополнительно 36 млн 352 тысяч грн", - сказала председатель областного совета Виктория Москаленко.

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Ее поддержало подавляющее большинство присутствующих в зале депутатов. 

В частности, из дополнительных средств 14,35 млн грн направлено непосредственно Николаевскому областному центру лечения инфекционных заболеваний (инфекционной больницы) на приобретение 4 аппаратов ИВЛ, 20 кислородных концентраторов и другого оборудования. Также 3 млн грн пойдет на приобретение анализаторов и тестов ПЦР, 2 млн грн - на подвоз медработников и 10 млн грн - на доплаты медработникам за работу в условиях эпидемии коронавируса и тому подобное.

Стоит заметить, что данному решению предшествовал скандал. Областная государственная администрация предложила депутатам несколько другое решение: на борьбу с эпидемией предполагалось лишь 72 млн грн, которые централизованно должны были направляться на профильные управления - здравоохранения и гражданской обороны.

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Все остальные средства планировалось распределить на другие мероприятия - на образование, ремонт дорог, строительство стадионов и так далее. Это возмутило большую часть депутатов, и они отказались голосовать за такое распределение бюджета, хотя определенное количество их было не против его поддержать. 

В результате после длительных словесных перепалок и дискуссий, было принято решение о дополнительном выделении 36,3 млн грн именно на адресную помощь медикам для борьбы с коронавирусом.

Еще часть средств, которые были предложены ОГА на другие цели, остались распределенными до принятия соответствующего решения Николаевского облсовета.

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В Украине по состоянию на утро 28 марта зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Напомним:

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Украина, Николаев, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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