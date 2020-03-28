Скачать
Суббота, 28.03.2020
Аваков: Полиция имеет возможность отслеживать перемещения людей во время карантина, но об этом речь не идет
Аваков: Полиция имеет возможность отслеживать перемещения людей во время карантина, но об этом речь не идет
Коронавирус в Украине: В столице ОГА планирует закупить 46 аппаратов ИВЛ
Столичная ОГА закупит 46 аппаратов ИВЛ
УПЛ назвал лучшего игрока и тренера по итогам марта
УПЛ назвал лучшего игрока и тренера по итогам марта
Кинофестиваль "Молодость" переносится: новая дата
Кинофестиваль "Молодость" переносится: новая дата

Аваков: Полиция имеет возможность отслеживать перемещения людей во время карантина, но об этом речь не идет

Аваков: Полиция имеет возможность отслеживать перемещения людей во время карантина, но об этом речь не идет
16:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter

Новости Украины:В связи с введением ЧС в Украине службы МВД имеют возможность отслеживать перемещение людей для соблюдения карантина, но об этом пока речи не шло.

Министерство внутренних дел имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей для соблюдения карантина, однако на данный момент речи об этом не идет.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в интервью изданию "Бабель".

Он отметил, что выступает против отслеживания перемещений людей даже в случае чрезвычайного положения. 

Президент провел ряд кадровых перестановок в ВСУ

"Но если в случае чрезвычайного положения правоохранителям предоставят право нарушать приватность человека таким образом, то технически мы к этому готовы", - подчеркнул министр. 

Аваков также уточнил, что на сегодняшний день ресурсов Национальной полиции и Национальной гвардии достаточно для того, чтобы поддерживать порядок в стране.

Напомним:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МВД, Карантин, Арсен Аваков, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названо самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
02 Украина закрыла границы - что делать украинцам, которые не успели вернуться
03 У берегов Австралии началось массовое вымирание коралловых рифов (Фото)
04 Как определить, что иммунитет слабый?
05 На Землю обрушится невероятно сильная солнечная буря: дата
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Европейская эпидемия: В Британии уже более тысячи человек стали жертвами COVID-19
В Британии более тысячи человек стали жертвами COVID-19
Украина переходит на летнее время: не забудьте перевести часы
Летнее время: не забудьте перевести часы
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
Юлия Санина рассказала, как едва не развелась с мужем (Видео)
Юлия Санина рассказала, как едва не развелась с мужем (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь