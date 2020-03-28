Аваков: Полиция имеет возможность отслеживать перемещения людей во время карантина, но об этом речь не идет

Новости Украины:В связи с введением ЧС в Украине службы МВД имеют возможность отслеживать перемещение людей для соблюдения карантина, но об этом пока речи не шло.

Министерство внутренних дел имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей для соблюдения карантина, однако на данный момент речи об этом не идет.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в интервью изданию "Бабель".

Он отметил, что выступает против отслеживания перемещений людей даже в случае чрезвычайного положения.

"Но если в случае чрезвычайного положения правоохранителям предоставят право нарушать приватность человека таким образом, то технически мы к этому готовы", - подчеркнул министр.

Аваков также уточнил, что на сегодняшний день ресурсов Национальной полиции и Национальной гвардии достаточно для того, чтобы поддерживать порядок в стране.

Напомним: