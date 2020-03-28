Аваков: Полиция имеет возможность отслеживать перемещения людей во время карантина, но об этом речь не идет

Министерство внутренних дел имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей для соблюдения карантина, однако на данный момент речи об этом не идет.
Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в интервью изданию "Бабель".
Он отметил, что выступает против отслеживания перемещений людей даже в случае чрезвычайного положения.
"Но если в случае чрезвычайного положения правоохранителям предоставят право нарушать приватность человека таким образом, то технически мы к этому готовы", - подчеркнул министр.
Аваков также уточнил, что на сегодняшний день ресурсов Национальной полиции и Национальной гвардии достаточно для того, чтобы поддерживать порядок в стране.
Напомним:
74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания Covid-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 109 448 украинцев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса
Воздух над некоторыми городами в Европе очистился после введения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы, включая Париж, Мадрид и Рим.
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни изо дня в день.
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 27 мартапревысило 597 тыс., из них более 430 тыс. - активные. На планете более 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.