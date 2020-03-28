Новости Украины:В Киеве ограничили предоставление стоматологических услуг, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В Киеве временно ограничили предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на распоряжение № 4 руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

"Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должна быть временно ограничена. Конечно же, кроме неотложных случаев", — отметил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

Он пояснил, что мотивом принятия такого решения является забота о здоровье врачей и пациентов, ведь предоставление стоматологических услуг человеку, больному коронавирусной инфекцией, является опасным. В то же время, человек может не подозревать, что является инфицированным, и переносить болезнь в легкой форме.

Отмечается, что решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог.

Напомним, по состоянию на утро 28 марта 74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.

В Украине зафиксированы 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8 - летальных.