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Стало известно, какими лекарствами спасают от COVID-19 в Италии

Стало известно, какими лекарствами спасают от COVID-19 в Италии
15:26 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости шоу бизнеса:Больных COVID-19 в Италии лечат комплексом препаратов, в частности противомалярийными, противовирусными и лекарствами, которые применяют в терапии ВИЧ-инфекций.

Больных COVID-19 в Италии лечат комплексом препаратов, в частности противомалярийных, противовирусных и противоспидозных.

Кроме того, в отдельных случаях медики советуют для профилактики кварцевую лампу, алкоголь (не чрезмерно) и дезинфекцию хлорированными веществами, но в большом количестве. Об этом говорится в одном из протоколов лечения коронавируса в Италии.

По словам врачей, COVID-19 проявляется типичными симптомами гриппа, однако без ринита – только с отеком слизистых. На 2-4 день больной чувствует боль в трахее и груди; усиление сухого кашля. Со временем усложняется дыхание. Среди вероятных симптомов – легкая тахикардия, быстрая утомляемость, высокая температура.

Главным симптомом инфицирования в анализе крови, утверждают итальянцы, является лимфопения, а клинических признаков пневмонии может и не быть.

Коронавирусную инфекцию в Италии лечат Планквенилом – противомалярийный препарат, который блокирует рецепторы АПФ2: 200 мг / 2 раза в день; назначают от 5 до 20 дней в зависимости от тяжести симптомов.

Препарат применяют при боли в груди и сильном кашле, а также пневмонии.

Планквенил – что это за препарат?

Это антималярийный препарат, который относится к группе иммунодепрессантов. Он уменьшает активность иммунной системы. Плаквенил используют для лечения артритов различной тяжести, малярии, при болезнях кожи и волчанке.

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Для профилактики и лечения пневмонии – Азитромицин. Антибиотик принимают по 500 мг 1 раз/сутки на голодный желудок три дня подряд.

В тяжелых случаях пневмонии медики применяют Тоцилизумаб. В протоколе также есть Калетра– противовирусное средство, витамин С (2 г/сутки – для лечения; 500-1000 мг/ сутки – для профилактики).

Итальянцы категорически не рекомендуют при лечении COVID-19 аэрозоли и кортикостероиды, не желательны и жаропонижающие препараты, кроме парацетамола. Это связано с отсутствием температуры в большинстве случаев, ведь она появляется уже на этапе пневмонии.

В то же время медики советуют держать дома баллон кислорода, аскорбиновую кислоту, кварцевую лампу; проводить дезинфекцию хлорированными веществами, употреблять в малом количестве алкоголь и белки фурина.

Как выявляют коронавирус

Есть два способа тестирования на COVID-19: экспресс-тесты и ПЦР-исследования. Для экспресс-теста у пациента возьмут кровь из пальца, и уже через 10 минут результат будет готов. Экспресс-тест определяет, есть ли в организме антитела к вирусу. Но здесь важно знать, что антитела появляются только на 5-7 день инфицирования.

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Если экспресс-тест подтвердит коронавирус, диагноз обязательно будут проверять еще раз с помощью ПЦР-исследования, которое считают золотым стандартом определения коронавирусной инфекции.

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Италия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Италии.
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