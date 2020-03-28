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Суббота, 28.03.2020
В украинских храмах богослужения впервые пройдут без верующих (Видео)
В украинских храмах богослужения впервые пройдут без верующих (Видео)
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В украинских храмах богослужения впервые пройдут без верующих (Видео)

В украинских храмах богослужения впервые пройдут без верующих (Видео)
20:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине завтра все богослужения будут проводить онлайн.

В воскресенье, 29 марта, впервые в украинских храмах воскресные богослужения пройдут без верующих через карантин.

Как говорится в видеообращении настоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, каждый желающий сможет присоединиться к молитве благодаря онлайн-трансляции.

"Завтра, в воскресенье, этот храм, который может вместить сотни людей, едва ли не впервые будет почти пустым, но едва ли не впервые он будет таким полным — потому что, верю, тысячи и тысячи верующих будут молиться вместе с нами из своих домов, приобщаясь к молитве благодаря онлайн-трансляции", — подчеркнул Епифаний.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта

По состоянию на утро 28 марта в Украине зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

За сутки было зафиксировано 93 новые случаи.

Напомним:

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Все по теме:

Украина, Церковь, Храм, Карантин, Богослужение, Коронавирус, ПЦУ.
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