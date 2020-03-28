В украинских храмах богослужения впервые пройдут без верующих (Видео)

В воскресенье, 29 марта, впервые в украинских храмах воскресные богослужения пройдут без верующих через карантин.
Как говорится в видеообращении настоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, каждый желающий сможет присоединиться к молитве благодаря онлайн-трансляции.
"Завтра, в воскресенье, этот храм, который может вместить сотни людей, едва ли не впервые будет почти пустым, но едва ли не впервые он будет таким полным — потому что, верю, тысячи и тысячи верующих будут молиться вместе с нами из своих домов, приобщаясь к молитве благодаря онлайн-трансляции", — подчеркнул Епифаний.
По состоянию на утро 28 марта в Украине зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).
За сутки было зафиксировано 93 новые случаи.
Напомним:
74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания Covid-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Воздух над некоторыми городами в Европе очистился после введения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы, включая Париж, Мадрид и Рим.
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Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 27 мартапревысило 597 тыс., из них более 430 тыс. - активные. На планете более 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.