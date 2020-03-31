Эрдоган пожертвует "семь своих зарплат" на борьбу с коронавирусом

Новости мира:Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пожертвует свою заработную плату за семь месяцев на борьбу со вспышкой вируса COVID-19 в стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о проведении общенациональной кампании по сбору средств для оказания финансовой помощи гражданам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Sabah.

Объявив о кампании "Мы самодостаточны, Турция", Эрдоган сказал, что пожертвует свою зарплату за семь месяцев, чтобы начать сбор средств, и добавил, что несколько министров уже присоединились к кампании.

"Наша цель заключается в том, чтобы помочь тем, кто испытывает финансовые трудности, особенно работникам с ежедневной зарплатой, в связи с мерами, принятыми против вспышки болезни", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также призвал всех законодателей, мэров и чиновников внести свой вклад в эту кампанию. Он также призвал граждан, которые планируют сделать пожертвования во время священного для мусульман месяца Рамадан, сделать это заранее.

Говоря о мерах против пандемии COVID-19, Эрдоган сказал, что Турция - одна из наиболее подготовленных стран.

"Мы будем продолжать принимать все необходимые меры для сохранения нашего здоровья и безопасности", - сказал он, еще раз призвав всех граждан практиковать социальное дистанцирование и избегать выходов из дома.

Как сообщалось, в понедельник число пациентов в Турции, у которых был диагностирован новый коронавирус, достигло 10 тыс. 827 человек. При этом зафиксировано 168 летальных исходов, 162 человека полностью вылечились. На данный момент в стране в палатах интенсивной терапии находятся более 700 пациентов.