В Турции число скончавшихся от коронавируса возросло до 131

Новости мира:По данным минздрава Турции, в стране подтверждено 9 217 случаев заболевания коронавирусом.

За последние сутки в Турции зафиксировано 23 случая смерти от коронавируса нового типа (Covid-19), число жертв заболевания достигло 131. Об этом говорится в сообщении агентства Anadolu.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 9 217. В течение суток 1815 тестов на наличие заболевания показали положительный результат. С начала вспышки эпидемии выздоровели и были выписаны из больниц в целом 105 пациентов.

Согласно информации, за последние 24 часа было забронировано 9 982 теста, а общее количество проведенных анализов составило 65 446.

Напомним:

В Турции временно прекратили продажу билетов на авиаперелеты внутри страны после того, как вчера были усилены карантинные меры.

Турция не будет применять санкций к украинским гражданам, которые из-за форс-мажорных обстоятельств, в частности, прекращения авиасообщения, нарушили срок пребывания на территории страны.

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 723 279 человек. Лидируют по числу инфицированных США (139 099). Далее следуют Италия (97 689), континентальный Китай (81 439), Испания (80 031), Германия (62 095), Иран (38 309), Франция (40 174), и Великобритания (19 552).

По данным Минздрава, по состоянию на вечер 29 марта в Украине зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 10 из которых оказались летальными. Шесть человек уже выздоровели.