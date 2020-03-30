"Лидер" США, Испания догоняет Китай: Карта распространения коронавируса

Новости Украины:По состоянию на утро 30 марта в мире насчитывалось 723 тысячи 279 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 33 тысяч 993 человек, поправились более 151 тысяча.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 30 марта превысило 723 тыс. Из них более 537 тыс. — активные (этот показатель впервые превысил 0,5 млн).

На планете более 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer, а также данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

США (139 099) — более 15,5 тыс. новых случаев за сутки, +218 смертей;

Италия (97 689) — более 5,2 тыс. новых случаев по итогам 28 марта и +756 смертей;

Китай (81 439) — 45 новых случаев и 5 погибших за сутки;

Испания (80 031) — почти 6,8 тыс. новых выявленных случаев инфицирования и +820 смертей (второй день подряд в Испании умирает более 800 человек за сутки)

Германия (62 095) — 4,4 тыс. новых случаев за минувшие сутки и +92 смерти.

Франция занимает шестое место (40 174 случая). Далее следуют Иран (38 309) и Великобритания (19 552 случая). Закрывают десятку Швейцария (14 829) и Нидерланды (10 866).

Фото: worldometers.info/coronavirus

Более 150 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 33,8 тыс.

Из них значительная часть приходится на Италию (10 779), Испанию (6 802) и Китай (3 300).

На данный момент на планете более 537 тыс. активных случаев заболевания, из них примерно 5% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

Фото: worldometers.info/coronavirus

С 17 марта, когда первые два случая инфицирования были подтверждены в Черногории, коронавирус «покорил» все страны Европы.

Европейская топ-пятерка распространения COVID-19 выглядит так:

Италия — 97 689

Испания — 80 031

Германия — 62 095

Франция — 40 174

Великобритания — 19 552

Количество инфицированных коронавирусом в Украине за последние сутки увеличилось на 57 человек. Всего по официальным данным на 30 марта в стране насчитывается 475 заболевших. Также продолжает расти число смертей – на сегодня в Украине 10 умерших от COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.