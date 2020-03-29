В Турции приостановили продажу билетов на внутренние авиарейсы

Новости мира:В Турции продажа билетов на внутренние авиалинии остановлена.

В Турции временно прекратили продажу билетов на авиаперелеты внутри страны после того, как вчера были усилены карантинные меры.

Об этом сообщил представитель компании "Турецкие авиалинии" Яхья Устюн.

"Поскольку разрешение на путешествия внутри страны теперь предоставляется на уровне губернаторства, продажа билетов на наши внутренние линии остановлены на короткое время, пока не будет создана необходимая система связи с МВД", - отметил Устюн.

Реализацию авиабилетов прекратили и другие перевозчики.

Напоминаем, Турция временно закрыла авиационное сообщение с другими странами и ограничила междугородние перевозки.

За последние сутки в Турции выявлено 1704 новых случая заражения коронавирусом, 16 больных умерли. Всего Covid-19 в стране инфицированы 7402 человека, количество умерших составляет 108.