В Турции - почти 6 тысяч зараженных COVID-19

Новости мира:В Турции зарегистрировано более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Число заболевших коронавирусом в Турции увеличилось за сутки на 2 069 человек, общее количество заболевших теперь составляет 5 698 человек, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Количество умерших за сутки возросло на 17 человек - до 92 человек.

Из больниц за сутки выписали 42 человека, а 344 человека все еще находятся в палатах интенсивной терапии.

Как сообщалось, по состоянию на утро 27 марта число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире превысило 532 тыс., из них более 383 тыс. — активные.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 218. За сутки их число увеличилось на 62 человек.