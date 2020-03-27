В Азербайджане продолжает расти количество инфицированных COVID-19

Новости мира:Число выявленных заражений COVID-19 в Азербайджане выросло на 43.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 43 человек, таким образом, общее число зафиксированных случаев заражения в стране достигло 165.

Об этом сообщает пятницу оперативный штаб по коронавирусу при правительстве страны.

"В больницах специального режима на лечении находятся 147 человек. Состояние шести человек оценивается как тяжелое, 11 - средней тяжести. Состояние здоровья остальных пациентов оценивается как стабильное", - отмечает штаб.

"В стране проводятся соответствующие меры для обследования 3 тыс. 485 человек, помещенных в различные карантинные зоны, с целью выявления случаев заражения", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в Азербайджане 15 человек выздоровели после заражения COVID-19 и были отпущены домой, трое скончались.