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COVID 19: Россия прекращает авиасообщение с другими странами

COVID 19: Россия прекращает авиасообщение с другими странами
09:04 Сегодня Телеграф Украинская правда

Правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для вывоза россиян.

В связи с распространением коронавируса Росавиация с 27 марта прекратит регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением полётов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства Российской Федерации.

Соответствующее поручение дано по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ 25 марта 2020 года.

Министерство иностранных дел РФ до 30 марта должен передать списки граждан России, которые планируют вернуться на родину, и помочь своим гражданам в других странах с организацией проживания и продления срока действия документов.

Также МИД должен "рекомендовать находящимся за рубежом гражданам, не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию из-за ограничительных мер, введённых в государствах пребывания, принять необходимые меры для обеспечения своего нахождения в стране пребывания и охраны своего здоровья с учётом того, что при возвращении в Российскую Федерацию потребуется пребывание на 14-дневном карантине на территории Российской Федерации".

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Минтрансу и МИД России поручено при участии Минобороны и управления делами президента РФ сформировать к тому времени план вывоза граждан из зарубежных.

С 26 марта будет организован досмотр всех граждан, прибывающих из стран с COVID 19, забор материала на выявление коронавируса, выдача гражданам постановления главного государственного санитарного врача о нахождении на дому в режиме изоляции 14 дней.

Сведения о прибывших гражданах, направят в медучреждения "в целях динамического наблюдения за ними".

Руководителям органов исполнительной власти поручено с 27 марта перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим исполнения обязанностей. О количестве таких сотрудников, а также о количестве беременных женщин, женщин с детьми до 14 лет и работников старше 60 лет – сообщить правительству.

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Также рекомендуется временно приостановить проведение "досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан".

Посещение развлекательных центров, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и т.п. рекомендуется приостановить, а курение кальянов в ресторанах, барах, кафе – запретить.

Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин России должны позаботиться об устойчивости российской экономики, поддержке сферы общественного питания и услуг.

Роспотребнадзор должен обобщить данные по наличию расходных материалов для обеспечения забора проб, их доставке в лаборатории, объёме необходимых закупок, графике поставок расходных материалов.

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Россия, МИД России, Росавиация, Авиасообщение, Covid-19.
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