Спецпоезд Москва-Киев вывезет украинцев из России

Новости Украины:На 28 марта 2020 года запланирован рейс спецпоезда по маршруту Москва-Киев, которым граждане Украины смогут вернуться из Российской Федерации.

Около 800 граждан Украины обратились в посольство Украины в РФ с просьбой воспользоваться специально назначенным поездом, которым планируется возвращение на Родину граждан, оставшихся за рубежом посте введенных ограничительных мер, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"По количеству граждан, изъявивших желание воспользоваться этим поездом в Украине и в РФ соответственно, могу сказать, что, на сегодняшний день, в посольство Украины в РФ обратились около 800 граждан Украины. Окончательные данные по ориентировочному количеству граждан РФ, желающих вернуться, уточняются", - сказал Божок в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Замминистра обратил внимание на то, что это - не единственный гуманитарный вопрос, который находится на повестке дня консультаций между Украиной и РФ.

"Мы до сих пор ждем разрешения от правительства РФ на транзит по территории России транспортных средств с гуманитарными и медицинскими грузами для борьбы с распространением коронавируса в Украине, направляемых к нам из третьих стран. Рассчитываем, что российская сторона в этом вопросе также будет руководствоваться гуманитарными соображениями и действовать так же оперативно, как Украина действовала и действует в контексте обеспечения возвращения граждан РФ с территории Украины", - подчеркнул замминистра.

Он пояснил, что на исполнение поручения руководства государства, продолжается активная работа по организации возвращения на Родину граждан Украины, которые оказались за границей во время обострения ситуации с распространением коронавируса. С этой целью МИД совместно с Министерством инфраструктуры, МВД, Минздравоохранения, авиа-, железнодорожными и другими перевозчиками продолжают работу по созданию для украинцев за рубежом возможностей для возвращения в Украину.

"Поезд Москва-Киев является очередным в ряде уже восьми поездов из-за рубежа, которые МИД совместно с Министерством инфраструктуры организовало для украинцев", - отметил замминистра.

По его словам, Российская Федерация действительно обратилась с просьбой разрешить эвакуацию из Украины граждан РФ, и МИД действительно согласовало им такую возможность по гуманитарным соображениям, предложив использовать для этого поезд Киев-Москва.

Божок добавил, что сейчас завершается организация соответствующих санитарно-эпидемиологических мероприятий по упомянутому поезду и пассажиров, которые будут путешествовать в нем, после чего на сайте "Укрзализныци" будет открыта продажа билетов.

Напомним: