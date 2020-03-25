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Из Турции в Украину вернулись 430 украинцев

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Из Турции в Украину вернулись 430 украинцев
08:49 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Из Стамбула в Киев эвакуировались 430 украинцев, которые не могли вернуться домой к моменту закрытия границы 16 марта.

Из Турции в Украину вылетели 430 украинцев, которые не смогли вернуться домой из-за закрытия границы, сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

"Сейчас ночью двумя рейсами "SkyUp" из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне аэропорта Стамбула находится около 100 украинцев. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в аэропорту и быстрого возвращения в Украину", - написал Гаман в своем аккаунте в Тивиттере.

 

Как сообщалось, аэропорт "Борисполь" из Испании вечером 21 марта прибыл рейс с 216 гражданами Украины. 

Напомним: 

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Киев, Турция, Стамбул, Карантин, Эвакуация украинцев.
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