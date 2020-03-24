Эпидемия COVID-19: Из Франции вылетела уже четвертая группа украинцев

Четвертая группа граждан Украины в составе 210 человек из запланированных 1467, которые испытывали трудности с возвращением домой после 17 марта из-за эпидемии коронавируса, вылетела во вторник из Франции в Украину.
Об этом сообщил руководитель отдела консульско-правовых вопросов посольства Украины во Франции Николай Собко.
"Четвертая группа в количестве 210 украинских граждан вылетела в Киев из парижского аэропорта Бове", - рассказал дипломат.
Он уточнил, что на борту также есть гражданин Молдовы, у которого есть вид на жительство в Украине.
В целом, как отметил Собко, посольство приложило усилий для возвращения домой 644 украинских граждан из 1467, которые изъявили такое желание и зарегистрировались.
В посольстве сообщили, что возвращение украинцев обеспечивается авиакомпаниями SkyUp и "Международные авиалинии Украины".
Остальные граждане Украины будут отправлены домой следующими чартерами в ближайшие дни.
Консул отметил, что именно украинские авиакомпании также обеспечат возвращение французских граждан из Украины во Францию в условиях ограничения и запретов транспортных сообщений между государствами в Европе и в мире, вызванных пандемией коронавируса.
Он отметил, что посольство также организовало трансфер автобусами для украинцев из Парижа в аэропорт Бове, что вблизи французской столицы.
Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.
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