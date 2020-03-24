Во Франции успешно протестировали лекарство от Covid-19, но радоваться преждевременно

Французские ученые успешно испытали лекарство от COVID-19. Гидроксихлорохин, который используется в качестве аппарата от малярии, в сочетании с антибиотиком азитромицином показал высокую эффективность против нового типа вируса. Однако однозначно считать лекарство действующим против COVID-19 преждевременно, говорится в исследовании ученых из Университетского госпиталя Марсельского университета, опубликованном в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.
Гидроксихлорохин, или плаквенил — препарат, который умеренно подавляет иммунную систему человека и оказывает противовоспалительное действие при аутоиммунных заболеваниях. Сейчас он используется для лечения малярии, однако ученые до сих пор до конца не понимают механизма его действия — предполагается, что он способен изменять активность ряда ферментов, но как именно это происходит, не ясно.
В ходе нового исследования ученые решили проверить, поможет ли препарат в борьбе с новым типом коронавируса. В испытаниях приняли участие 42 пациента, у которых был диагностирован вирус.
В течение десяти дней 26 из них получали по три дозы гидроксихлорохина сульфата по 200 мг каждая. Еще шесть человека получили лекарство в сочетании с антибиотиком азитромицином, а 16 пациентов вошли в контрольную группу.
Спустя шесть дней в первой группе 70% пациентов выздоровело, во второй выздоровели все шесть участников тестирования. При этом в контрольной группе число выздоровевших составило все 12,5%.
Однако небольшая выборка и отсутствие двойного слепого тестирования не позволяют сделать однозначного вывода об эффективности этого метода лечения. Кроме того, гидроксихлорохин может привести к аритмии и даже к внезапной остановке сердца — поэтому принимать его смогут только пациенты, у которых отсутствуют проблемы с сердечно-сосудистой системой.
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