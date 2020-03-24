Более жесткие меры: Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд

Мэр Киева Виталий Кличко допускает возможность усиления ограничительных мер по недопущению распространения нового коронавируса в случае ухудшения ситуации в столице.
"Сегодня ситуация в Киеве еще контролируема, но если она начнет резко ухудшаться, то у нас не будет другого выхода, кроме как вводить более жесткие меры", - сказал Кличко в видеобращении во вторник, отвечая на вопрос о том, насколько целесообразно введение чрезвычайного положения.
По его словам, ужесточение мер может заключаться в максимальном ограничении передвижения по городу, закрытии въездов и выездов из столицы.
"Все это возможно. Но сегодня много чего зависит от киевлян: если они будут выполнять правила ограничения, то обострения ситуации можно избежать", - подчеркнул Кличко.
При этом, по словам мэра Киева, чрезвычайное положение и полный запрет на перемещение уже ввели ряд стран. В этом контексте городской голова в очередной раз призвал киевлян оставаться дома.
Отметим, в Минздраве сообщили, что по состоянию на утро 24 марта в Киеве 29 случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине 84 случаев заражения Covid-19.
Однако, глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявил, что в области диагностировали еще 13 случаев заражения коронавирусом.
Напомним:
Согласно подсчетам, проведённым штабом при мэре Киева, потери городского бюджета от эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн, заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.
Киеве с 25 марта вводятся ограниченияна пребывание граждан в помещениях продуктовых магазинов и аптек.
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