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Вторник, 24.03.2020
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Более жесткие меры: Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд

Более жесткие меры: Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд
13:02 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мэр Виталий Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Мэр Киева Виталий Кличко допускает возможность усиления ограничительных мер по недопущению распространения нового коронавируса в случае ухудшения ситуации в столице.

"Сегодня ситуация в Киеве еще контролируема, но если она начнет резко ухудшаться, то у нас не будет другого выхода, кроме как вводить более жесткие меры", - сказал Кличко в видеобращении во вторник, отвечая на вопрос о том, насколько целесообразно введение чрезвычайного положения.

По его словам, ужесточение мер может заключаться в максимальном ограничении передвижения по городу, закрытии въездов и выездов из столицы.

"Все это возможно. Но сегодня много чего зависит от киевлян: если они будут выполнять правила ограничения, то обострения ситуации можно избежать", - подчеркнул Кличко.

При этом, по словам мэра Киева, чрезвычайное положение и полный запрет на перемещение уже ввели ряд стран. В этом контексте городской голова в очередной раз призвал киевлян оставаться дома.

Отметим, в Минздраве сообщили, что по состоянию на утро 24 марта в Киеве 29 случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине 84 случаев заражения Covid-19.

Однако, глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявил, что в области диагностировали еще 13 случаев заражения коронавирусом.

Напомним: 

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, КГГА, Карантин, Коронавирус, Коронавирус в Киеве.
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