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Коронавирус: Кличко озвучил сумму убытков Киева от карантина

Коронавирус: Кличко озвучил сумму убытков Киева от карантина
05:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:По словам Кличко, предварительные потери Киева от эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн.

Согласно подсчетам, проведённым штабом при мэре Киева, потери городского бюджета от эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн, заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Сейчас работают два штаба: один из них занимается ликвидацией последствий этой опасной болезни и второй - уже работает в экономическом направлении. Мы сейчас прогнозируем те последствия, которые могут быть для столицы, для ее экономики и делаем все превентивные меры для того, чтобы как можно легче пройти этот сложный период", - заявил Кличко в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам мэра, по предварительным данным, потери Киева от эпидемии уже составляют миллиард гривен.

"Уже сейчас я могу сказать, что предварительные расчёты показывают потери в размере около 1 миллиарда гривен, но я не исключаю, что эта цифра будет увеличиваться. Мы не можем прогнозировать, насколько длинный промежуток времени будет длиться карантин", - добавил мэр столицы.

Напомним: 

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Виталий Кличко, Киев, Карантин, Коронавирус.
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