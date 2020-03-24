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Вторник, 24.03.2020
Контроль за самоизоляцией: в МВД не исключают, что придется "обратиться к мобильным операторам"
Контроль за самоизоляцией: в МВД не исключают, что придется "обратиться к мобильным операторам"
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Контроль за самоизоляцией: в МВД не исключают, что придется "обратиться к мобильным операторам"

Контроль за самоизоляцией: в МВД не исключают, что придется "обратиться к мобильным операторам"
01:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Полиция может начать проверку самоизоляции украинцев с помощью мобильных операторов.

Правоохранители могут начать контроль самоизоляции украинцев в связи со вспышкой коронавируса с помощью данных мобильных операторов, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придётся обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, 24 марта полиция начала получать в автоматизированном порядке информацию от пограничников по десятков тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о 14-ти дневном карантине путем самоизоляции.

Напомним: 

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Все по теме:

МВД, Карантин, Коронавирус, Антон Геращенко.
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