Контроль за самоизоляцией: в МВД не исключают, что придется "обратиться к мобильным операторам"

Правоохранители могут начать контроль самоизоляции украинцев в связи со вспышкой коронавируса с помощью данных мобильных операторов, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
"Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придётся обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.
По его словам, 24 марта полиция начала получать в автоматизированном порядке информацию от пограничников по десятков тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о 14-ти дневном карантине путем самоизоляции.
Напомним:
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.
Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг обвинения в служебной халатности при осуществлении мер, направленных на противодействие распространению коронавируса.
У народного депутата Руслана Горбенко ("Слуга народа") подтвердили коронавирус.
Украинская дипломатия работает над тем, чтобы наладить бесперебойные поставки тестов на коронавирус в Украину, заверил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ситуация с распространением коронавируса во Львовской области признана ЧС регионального уровня.
Три самолета Национальной гвардии Украины, которые вылетели из аэропорта "Жуляны" в Одессу, Львов и Харьков обеспечат быструю транспортировку прибывших из Китая медицинских тестов на выявление коронавирусной инфекции, после этого лайнер из Харькова полетит в Днепр.