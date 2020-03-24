Медицинский груз из Китая: самолеты нацгвардии отправились в регионы (Видео)

Три самолета Национальной гвардии Украины, которые вылетели из аэропорта "Жуляны" в Одессу, Львов и Харьков обеспечат быструю транспортировку прибывших из Китая медицинских тестов на выявление коронавирусной инфекции, после этого лайнер из Харькова полетит в Днепр, сообщила пресс-служба Нацгвардии.
"Гвардейцы обеспечивают транспортировку по регионам Украины первой партии медицинского груза, прилетевшего в ночь на понедельник из Китая. Для максимально быстрой доставки 3 самолета Национальной гвардии Украины из киевского аэропорта в Жулянах вылетели в Одессу, Харьков и Львов. Самолет, летящий в Харьков, после полетит к Днепру. Далее из этих аэропортов автотранспорт Национальной полиции развезет во все области", - говорится в сообщении.
В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что медицинские учреждения МВС также получат средства безопасности. Кроме того, по его словам, в Украину ожидаются новые поставки медпрепаратов из Китая.
"После этой доставки Украине будет лучше защищена от вируса, чем это было на днях. Мы ожидаем еще новых поставок из Китая тяжелыми самолетами Вооруженных сил Украины в ближайшее время", - добавил заместитель министра.
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