На Буковине подтвердили еще 13 случаев заражения коронавирусом

Новости Украины:В Черновицкой области подтвердили еще 13 случаев заражения Covid-19.

В Черновицкой области подтвердили еще 13 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19 и таким образом всего в области уже 38 случаев заражения, включая мужчину, который выздоровел. Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Сегодня утром мы получили очередные результаты нашего лабораторного центра. Мы должны констатировать, что количество больных коронавирусом увеличилась на 13 человек. На данный момент имеем уже 38 инфицированных людей", - сказал Осачук.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 24 марта были зафиксированы 84 случая коронавирусной болезни Covid-19.

Главное о коронавирусе в Украине

По состоянию на утро 24 марта в Украине МОЗ официально подтвердил 84 случая заболевания коронавирусом, 3 из них – летальные, один человек выздоровел.

12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Правда, есть вероятность, что его продлят.

В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.

20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19. Говорится о Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и городе Киев.

23 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Тернопольской, Черкасской и Донецкой областях. Здесь также зафиксировали случаи инфицирования коронавирусом Covid-19.

Также режим чрезвычайной ситуации 24 марта будет введен на Львовщине.

В целом режим чрезвычайной ситуации введен в 9 областях и в Киеве. Также говорится о Киевской, Черновицкой, и Харьковской областях.