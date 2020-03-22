В Киеве муниципальная охрана будет дежурить в общественном транспорте

Новости Украины:В Киеве "Муниципальная стража" будут дежурить в наземном общественном транспорте.

В Киеве полицейские и представители общественного формирования "Муниципальная стража" будут дежурить в наземном общественном транспорте, который будет перевозить граждан по специальным билетам.

Об этом говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии ТЭБ и ЧС Киевской городской госадминистрации от 21 марта, обнародованном на сайте КГГА.

В частности, Киевскому городскому общественному формированию по охране и правопорядка государственной границы "Муниципальная стража" поручено обеспечить присутствие работников в количестве не менее одного человека в каждой единице наземного общественного транспорта, которая будет двигаться по отдельно определенным маршрутам, и проверку наличия специального билета, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты.

Главному управлению Национальной полиции Украины в городе Киеве и Управлению патрульной полиции поручено обеспечить общественный порядок и выполнение ограничительных мероприятий на территории города Киева, в том числе на остановках общественного транспорта, а также обеспечить присутствие работников в количестве не менее двух человек в каждой единице общественного транспорта, которая будет двигаться по отдельно определенным маршрутам, и проверку наличия специального билета, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты. Решение будет действовать до улучшения эпидемической ситуации.

Напомним: