В Киеве муниципальная охрана будет дежурить в общественном транспорте

В Киеве полицейские и представители общественного формирования "Муниципальная стража" будут дежурить в наземном общественном транспорте, который будет перевозить граждан по специальным билетам.
Об этом говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии ТЭБ и ЧС Киевской городской госадминистрации от 21 марта, обнародованном на сайте КГГА.
В частности, Киевскому городскому общественному формированию по охране и правопорядка государственной границы "Муниципальная стража" поручено обеспечить присутствие работников в количестве не менее одного человека в каждой единице наземного общественного транспорта, которая будет двигаться по отдельно определенным маршрутам, и проверку наличия специального билета, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты.
Главному управлению Национальной полиции Украины в городе Киеве и Управлению патрульной полиции поручено обеспечить общественный порядок и выполнение ограничительных мероприятий на территории города Киева, в том числе на остановках общественного транспорта, а также обеспечить присутствие работников в количестве не менее двух человек в каждой единице общественного транспорта, которая будет двигаться по отдельно определенным маршрутам, и проверку наличия специального билета, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты. Решение будет действовать до улучшения эпидемической ситуации.
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