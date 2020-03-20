ЕС открыл границу для украинцев, но не для всех: кто может въехать

Европейский Союз разрешил допускать на территорию государств-членов отдельную категорию украинских граждан во время пандемии коронавируса.
Об этом сообщил представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий в Facebook.
"ЕС принял решение допустить к выезду на территорию государств-членов Евросоюза через государственную границу Украины тех украинских граждан, которые являются членами семей граждан ЕС или имеют действительные постоянные/временные разрешения на проживание в любом государстве ЕС. Такое решение принято в свете введенных Украиной ограничений на пересечение границы с целью сдерживания COVID-19", - заявил Точицкий.
Напомним:
18 марта лидеры стран-членов Европейского Союза согласились закрыть на 30 дней внешние границы Евросоюза. Эти меры приняты с целью недопущения распространения коронавируса.
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