ЕС открыл границу для украинцев, но не для всех: кто может въехать

Новости Украины:Евросоюз разрешил допускать на свою территорию отдельную категорию украинцев.

Европейский Союз разрешил допускать на территорию государств-членов отдельную категорию украинских граждан во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщил представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий в Facebook.

"ЕС принял решение допустить к выезду на территорию государств-членов Евросоюза через государственную границу Украины тех украинских граждан, которые являются членами семей граждан ЕС или имеют действительные постоянные/временные разрешения на проживание в любом государстве ЕС. Такое решение принято в свете введенных Украиной ограничений на пересечение границы с целью сдерживания COVID-19", - заявил Точицкий.

Напомним: