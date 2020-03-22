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"Не надо штурмовать остановки": в КГГА рассказали, кто получит пропуск в общественный транспорт

"Не надо штурмовать остановки": в КГГА рассказали, кто получит пропуск в общественный транспорт
15:19 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Власти Киева разъяснили, кто и как может оформить пропуск для пользования общественным транспортом с 23 марта.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник объяснил, кто и как может оформить пропуск для возможности пользоваться общественным транспортом в условиях введенных ограничений, которые будут действовать в Киеве с 23 марта.

Об этом он написал на своей странице в Facebook

"Еще раз всем для понимания! Столичный общественный транспорт с понедельника будет работать в режиме введенных ограничений! А значит: не для всех пассажиров. В сложившейся ситуации общественный транспорт должен обеспечить перевозки на работу исключительно работников сфер критической инфраструктуры города. А именно тех, кто работает в больницах, в правоохранительных органах, в продовольственных магазинах и аптеках, спасателей, специалистов, обеспечивающих функционирование жилищно-коммунального хозяйства города", - отметил чиновник.

При этом Поворозник отметил, что все остальные, кому действительно надо на работу или по остро необходимым делам, передвигаются по городу частным транспортом, такси или транспортом, организованным учреждением или предприятием, где человек работает.

"Поэтому не надо завтра штурмовать остановки общественного транспорта! Он будет работать исключительно для определенных категорий пассажиров" - заявил заместитель председателя КГГА.

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Он объяснил, как получить специальные билеты для работников критически важной инфраструктуры города.

"Чтобы обеспечить своих работников спецбилетами, руководители таких предприятий должны обратиться в профильные департаменты КГГА (Департамент здравоохранения, Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры, Департамент промышленности и развития предпринимательства) или в Управление по вопросам гражданской защиты, или по месту расположения - в районные в городе Киеве государственные администрации. Департаменты, управления и РГА, а также органы государственной власти, местного самоуправления, в том числе по обращениям руководителей предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города Киева, сформируют предложения относительно необходимого количества специальных билетов и передадут их в Департамент транспортной инфраструктуры, который обеспечит выдачу специальных билетов предприятиям", - сообщил Поворозник.

При этом он призвал каждого руководителя принять взвешенное решение о количестве людей, которые действительно должны физически присутствовать на рабочем месте.

Напомним:

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Все по теме:

Киев, КГГА, Карантин, Общественный транспорт, Коронавирус, Николай Поворозник.
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