Хорошие новости: уже восемь украинцев выздоровели от Covid-19

Новости Украины:В Украине из 47 больных коронавирусом выздоровели восемь.

В Украине с 47 больных Covid-19 выздоровели 8.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ Украины.

"По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксированы 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, в том числе 3 летальных, а 8 человек выздоровели", - отмечается в сообщении.

Все случаи выздоровления зафиксированы в Черновицкой области.

Ситуация инфицирования в областях Украины выглядит так:

Днепропетровская область - 2;

Донецкая область - 1;

Житомирская область - 2 (1 летальный);

Ивано-Франковская область - 2 (1 летальный);

г. Киев - 9;

Киевская область - 4;

Львовская область - 1;

Тернопольская область - 1;

Черновицкая область - 25 (1 летальный, 8 выздоровели).

Исследования проводили вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ), а также областные лаборатории.

Всего с начала 2020 году в ЦОЗ поступило 531 сообщение о подозрении на Covid-19: 47 подтверждены, 441 результат отрицательный, 43 образца исследуют. Вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследует образцы не только людей с подозрением на инфицирование, а и определенных контактных лиц. В общем исследовано более 790 образцов.

Напомним: