Хорошие новости: уже восемь украинцев выздоровели от Covid-19

В Украине с 47 больных Covid-19 выздоровели 8.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ Украины.
"По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксированы 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, в том числе 3 летальных, а 8 человек выздоровели", - отмечается в сообщении.
Все случаи выздоровления зафиксированы в Черновицкой области.
Ситуация инфицирования в областях Украины выглядит так:
Исследования проводили вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ), а также областные лаборатории.
Всего с начала 2020 году в ЦОЗ поступило 531 сообщение о подозрении на Covid-19: 47 подтверждены, 441 результат отрицательный, 43 образца исследуют. Вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследует образцы не только людей с подозрением на инфицирование, а и определенных контактных лиц. В общем исследовано более 790 образцов.
Напомним:
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал группы людей, которые наиболее подвержены вирусу COVID-19.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.
По состоянию на 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
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