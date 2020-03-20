Как можно заразиться: названы привычки, повышающие риск заражения коронавирусом

Курящие граждане сильнее остальных подвержены заражению новым коронавирусом. Ученые объясняют это тем, что курильщики имеют более слабый иммунитет.
Исследование показало, что курение обычных сигарет и вейпов провоцирует развитие заболеваний легких. При этом пневмония, вызванная новым коронавирусом, поражает именно этот орган.
Кроме того, иммунные клетки курящих людей мутируют, в результате чего становятся уязвимыми для вирусов.
При этом ученым не удалось доказать, что курение напрямую связано заражением COVID-19. Однако в любом случае эта пагубная привычка отрицательно сказывается на состоянии иммунной системы, что повышает риск заболевания.
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