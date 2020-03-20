Как можно заразиться: названы привычки, повышающие риск заражения коронавирусом

Новости шоу бизнеса:Иммунные клетки курильщиков мутируют, что делает их уязвимыми для вирусов.

Курящие граждане сильнее остальных подвержены заражению новым коронавирусом. Ученые объясняют это тем, что курильщики имеют более слабый иммунитет.

Исследование показало, что курение обычных сигарет и вейпов провоцирует развитие заболеваний легких. При этом пневмония, вызванная новым коронавирусом, поражает именно этот орган.

Кроме того, иммунные клетки курящих людей мутируют, в результате чего становятся уязвимыми для вирусов.

При этом ученым не удалось доказать, что курение напрямую связано заражением COVID-19. Однако в любом случае эта пагубная привычка отрицательно сказывается на состоянии иммунной системы, что повышает риск заболевания.

Напомним: