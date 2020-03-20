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Дети могут быть скрытыми разносчиками коронавируса

Дети могут быть скрытыми разносчиками коронавируса
09:57 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:По мнению специалистов, дети представляют потенциальную опасность для взрослых.

Коронавирус у детей может протекать без симптомов. Либо эти симптомы слабо выражены.

В связи с этим дети являются скрытыми разносчиками инфекции и представляют опасность для взрослых.

К такому выводу пришли ученые из китайского города Гуанчжоу.

Специалисты провели исследование, при котором изучили состояние 745 детей в возрасте от двух месяцев до пятнадцати лет. Случаи инфицирования были обнаружены в семье каждого ребенка.

Что делать при высокой температуре?

При этом наличие коронавируса подтвердилось только у десяти детей, не имеющих серьезных симптомов.

Когда дети выздоровели, то в их анализах следы инфекции все еще присутствовали. Ученые сделали вывод, что мальчиков и девочек нужно дольше держать в карантине.

Симптомы коронавируса по дням:

День 1−4. В первые дни основным симптомом является повышенная температура. У некоторых она может появиться боль в мышцах, сухой кашль, тошнота и диарея.

Начало болезни также может протекать в мягкой форме из-за чего человек может решить, что это что-то несерьезное.

День 5−6. У человека затрудняется дыхание. Особенно это касается пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем.

День 7. Существенное усиление проблем с дыханием. Исследование показывает, что у многих зараженных в этот период симптомы ослабевают.

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День 8−9. У пациентов, которые тяжело переносят инфекцию (около 15% от числа всех заболевших), развивались признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могли должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы.

День 10−11. Пациенты, которые тяжело переносят инфекцию, поступают в реанимацию. К остальным симптомам добавляется боль в животе.

День 12. Пациенты идут на поправку и температура снижается.

День 17. Выздоравливающих выписывают.

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Здоровье, Заболевания, Вирус, Коронавирус, Разносчики коронавируса, Скрытые разносчики коронавируса.
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