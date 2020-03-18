Без паники: как нельзя лечить большую температуру

Новости шоу бизнеса:Когда градусник показывает за 37 - это повод насторожиться. А вот паниковать и сразу тянуться к таблеткам ни к чему.

Врач Виталина Соболева научит правильно бороться с температурой, чтобы избежать заболеваний сердца и почек. Эксперт поделилась личным опытом и результатами исследованиями других врачей.

"Мы привыкли слепо верить народной медицине. Некоторые рецепты бабушек могут сбить температуру, но гробят органы. Вот почему лечение должно осуществляться с медицинским подходом", — объясняет эксперт.

Врач назвала 5 популярных ошибок лечения высокой температуры. Одно из самых распространённых средств против жара — утепление. Такой способ провоцирует распространение инфекции, а не "убивает" её. Помимо этого, сильная нагрузка приходится на сердечно-сосудистую систему. Вторая ошибка — ограждать больного от холодного воздуха. Особенно этот метод актуален зимой, когда на окном мороз. Тёплый и сухой воздух помогает размножаться вирусам. Нужно проветривать комнату больного с интервалом каждые 3 часа по 10 минут. При холоде у вирусов меньше шансов выжить.

Сбивать температуру раньше времени очень вредно, пока она не поднимется до 38,5°. Неоправданный приём жаропонижающих средств не способствует выздоровлению. Такие лекарства сильно сказываются на здоровье почек, а также часто вызывают аллергию.

Ещё одним заблуждением является народное лекарство от больного горла и жара — молоко с мёдом. Молочные белки мешают выведению вирусов, а также перегружают ЖКТ. Другие "бабушкины" методы, вроде ингаляции, горчичников или банок, только вредят при лечении, а температура от них скачет.

При первых проявлениях жара, нужно обратиться к терапевту и взять больничный, советует Виталина Семёновна.