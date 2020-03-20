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Безопасную дистанцию между людьми при пандемии коронавируса

Безопасную дистанцию между людьми при пандемии коронавируса
12:19 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы избежать заражения коронавирусом, важно соблюдать дистанцию между людьми.

Медик из Японии рассказал о безопасной дистанции для людей в условиях пандемии СOVID-19. Сато Акихиро уверен, что на улице риск относительно невелик.

При этом он подчеркнул бессмысленность ограничения по количеству людей. В случае появления ситуации, когда проходит сбор десятков тысяч людей при расстоянии в 1,5-2 м без их разговоров друг с другом, положение будет значительно безопаснее, нежели вариант со сбором небольшого количества людей в помещении без проветривания.

Сато Акихиро подчеркнул, что расстояние в 0,3-1 м на фоне разговоров является недопустимым, поскольку несёт угрозу.

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Врач добавил, что концерт, проведённый в закрытом помещении, в вопросе коронавируса не имеет большого отличия для лиц в количестве 5 тысяч либо 100 тысяч. На минувшей неделе глава японского правительства Абэ Синдзо сообщил о 3-х основных условиях поражения COVID-19 с точки зрения кластерного распространения. К таковым относится сбор людей в закрытом помещении с плохой вентиляцией, их скученное расположение, а также разговоры, песни либо крики.

В качестве примеров японский врач указал на заражение из-за пребывания в клубах спортивного либо музыкального направления. При этом организация мероприятий в условиях открытого воздуха понижает, однако не исключает риск полностью.

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Здоровье, Заболевания, Вирус, Инфекции, Коронавирус, Советы медиков, СОVID-19, Пандемия коронавируса.
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