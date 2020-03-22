Covid-2019: В Киеве будут дезинфицировать жилые дома

В Киеве связи с распространением коронавируса будет производится дезинфекция жилых домов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Департаменту экономики и инвестиций исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), Департамента финансов исполнительном органа Киевского городского совета (КГГА) в установленном порядке обеспечить выделение целевых средств в размере 23 млн грн на проведение мероприятий по проведению дезинфекции жилых многоквартирных домов",- говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, опубликованном на официальном сайте КГГА в субботу вечером.
Как сообщалось ранее, с 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам.
Напомним:
По состоянию на 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
В Киеве в субботу зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщил мер Киева Виталий Кличко.
В Киеве запретили пользоваться детскими и спортивными площадками.
В Киеве полицейские и представители общественного формирования "Муниципальная стража" будут дежурить в наземном общественном транспорте, который будет перевозить граждан по специальным билетам.
На сайте Киевской городской госадминистрации обнародована схема движения киевского общественного наземного транспорта для отдельных категорий пассажиров по отдельно определенным маршрутам в период действия противоэпидемических ограничений.