Covid-2019: В Киеве будут дезинфицировать жилые дома

Новости Украины:Коммунальщики Киева будут бороться с коронавирусом, обрабатывая дезинфицирующими средствами жилые многоэтажки.

В Киеве связи с распространением коронавируса будет производится дезинфекция жилых домов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Департаменту экономики и инвестиций исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), Департамента финансов исполнительном органа Киевского городского совета (КГГА) в установленном порядке обеспечить выделение целевых средств в размере 23 млн грн на проведение мероприятий по проведению дезинфекции жилых многоквартирных домов",- говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, опубликованном на официальном сайте КГГА в субботу вечером.

Как сообщалось ранее, с 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам.

Напомним: