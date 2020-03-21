Обнародована схема движения киевского общественного транспорта (Фото)

Новости Украины:Опубликована схема движения столичного общественного наземного транспорта.

Обнародована схема движения киевского общественного наземного транспорта для отдельных категорий пассажиров по отдельно определенным маршрутам в период действия противоэпидемических ограничений.

Соответствующая схема обнародована на сайте Киевской городской госадминистрации.

Там подчеркнули, что транспорт будет перевозить исключительно работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность столицы. Пассажиры будут допускаться при наличии специальных пропусков, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты.

Автобусные маршруты:

№ 56-Д "Просп. Палладина — ст. м. "Лыбидская":

№ 114 "Ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный";

№ 118 "ст. м. "Черниговская" - ст. м. "Политехнический институт";

№ 119 "Ул. Касияна - Контрактовая площадь";

№ 220 "Ул. Тростянецкая - ул. Медовая";

№ 500 "Ул. Северная - ж/д вокзал "Центральный".

Троллейбусные маршруты:

№ 7 "Ул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого";

№ 16 "ул. Туполева - Майдан Незалежности";

№ 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай";

№ 91-Н "Ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный";

№ 92-Н ”Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И.Сикорского.

Трамвайные маршруты:

№ 1 "Михайловская Борщаговка — станция "Старовокзальная";

№ 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";

№ 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";

№ 16 "ст. м. "Героев Днепра" - Контрактовая площадь";

№ 22 "ул. Перова - завод ЖБК";

№ 28-Д "Просп. Ватутина — ст. м. "Позняки".

Напомним: