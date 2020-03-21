Обнародована схема движения киевского общественного транспорта (Фото)

Обнародована схема движения киевского общественного наземного транспорта для отдельных категорий пассажиров по отдельно определенным маршрутам в период действия противоэпидемических ограничений.
Соответствующая схема обнародована на сайте Киевской городской госадминистрации.
Там подчеркнули, что транспорт будет перевозить исключительно работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность столицы. Пассажиры будут допускаться при наличии специальных пропусков, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты.
Автобусные маршруты:
№ 56-Д "Просп. Палладина — ст. м. "Лыбидская":
№ 114 "Ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный";
№ 118 "ст. м. "Черниговская" - ст. м. "Политехнический институт";
№ 119 "Ул. Касияна - Контрактовая площадь";
№ 220 "Ул. Тростянецкая - ул. Медовая";
№ 500 "Ул. Северная - ж/д вокзал "Центральный".
Троллейбусные маршруты:
№ 7 "Ул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого";
№ 16 "ул. Туполева - Майдан Незалежности";
№ 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай";
№ 91-Н "Ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный";
№ 92-Н ”Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И.Сикорского.
Трамвайные маршруты:
№ 1 "Михайловская Борщаговка — станция "Старовокзальная";
№ 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";
№ 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";
№ 16 "ст. м. "Героев Днепра" - Контрактовая площадь";
№ 22 "ул. Перова - завод ЖБК";
№ 28-Д "Просп. Ватутина — ст. м. "Позняки".
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