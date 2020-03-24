Cоветы СБУ: Как позаботиться об онлайн-безопасности во время карантина

В последнее время активизировались различные интернет-мошенники, которые используют тему коронавируса, чтобы обмануть граждан и получить их личную информацию.
СБУ разработала советы об онлайн-безопасности во время карантина.
"Мы собрали для вас советы по информационной безопасности. Некоторые из них довольно простые, однако действенные. Впрочем, как и мытье рук помогает остановить распространение коронавируса, так и простая гигиена в информационном пространстве поможет уберечь ваши данные", - говорится в сообщении Службы на Facebook-странице.
СБУ напоминает, что проверенную информацию о ситуации с коронавирусом можно получить здесь:
Telegram-канал "Коронавірус_інфо" о COVID-19 в Украине
Страница Минздрава Украины
Страница Центра общественного здоровья Украины
А новости об опровержении фейков можно найти на наших страницах с хэштегом #фейкCOVID19
Напомним:
Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.
На утро вторника в Украине зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом, зарегистрировано 756 подозрений.
У народного депутата Руслана Горбенко ("Слуга народа") подтвердили коронавирус.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с председателями областных государственных администраций и мэрами городов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал группы людей, которые наиболее подвержены вирусу COVID-19.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.