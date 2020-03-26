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Теперь официально: в РФ два человека скончались от коронавируса

Теперь официально: в РФ два человека скончались от коронавируса
00:03 Сегодня Телеграф Укринформ

В России официально признали первые смерти от Covid-19.

В столице РФ Москве умерли двое пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

Об этом сообщает в Telegram Оперативный штаб Москвы.

"В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус. Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе сообщалось о смерти пожилой пациентки в Москве, у которой был положительный тест на коронавирус. Но позже московские власти заявили, что причиной смерти женщины стало сердечно-сосудистое заболевание, оторвался тромб.

Таким образом, два подтвержденных летальных случая в Москве являются первыми официально подтвержденными случаями смерти от Covid-19 в России.

Всего в РФ по состоянию на среду зарегистрирован 651 официально подтвержденный диагноз Covid-19.

Тем временем в РФ: 

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней". Согласно ему, устанавливаются нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля с сохранением за работниками заработной платы.

Однако указ не распространяется на работников:

  • непрерывно действующих организаций;
  • медицинских и аптечных организаций;
  • организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
  • организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
  • организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Напомним: 

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Россия, Коронавирус, Covid-19.
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