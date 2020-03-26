Теперь официально: в РФ два человека скончались от коронавируса

В столице РФ Москве умерли двое пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией.
Об этом сообщает в Telegram Оперативный штаб Москвы.
"В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус. Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе сообщалось о смерти пожилой пациентки в Москве, у которой был положительный тест на коронавирус. Но позже московские власти заявили, что причиной смерти женщины стало сердечно-сосудистое заболевание, оторвался тромб.
Таким образом, два подтвержденных летальных случая в Москве являются первыми официально подтвержденными случаями смерти от Covid-19 в России.
Всего в РФ по состоянию на среду зарегистрирован 651 официально подтвержденный диагноз Covid-19.
Тем временем в РФ:
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Однако указ не распространяется на работников:
Напомним:
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