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Коронавирус в Германии: Медики зафиксировали более 4 тыс случаев заражения за сутки

Коронавирус в Германии: Медики зафиксировали более 4 тыс случаев заражения за сутки
13:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Германии количество инфицированных превысило более 31 000 человек.

Количество зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в Германии превысило 31,5 тысячи, за сутки болезнь унесла жизни 32 человек.

Об этом сообщил на традиционном уже брифинге президент Института Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер.

"До сегодняшнего дня (25 марта) зарегистрировано 31554 случая инфицирования, увеличение - на 4118 по сравнению с предыдущим днем. Умерли до сегодняшнего дня 149 человек, прирост количества жертв за последние сутки - 32. Выздоровели минимум 5600", - рассказал Вилер.

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По его словам, заболеваемость составляет 38 случаев на 100 тыс. населения.

Средний возраст инфицированных - 54 года, средний возраст жертв - 81 год.

При этом Вилер подчеркнул, что "также молодые и здоровые люди могут тяжело переносить заболевания и даже умереть; это случается редко, но это может произойти". Он считает, что к врачу надо обращаться, когда есть затруднение с дыханием. 

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Низкую, по сравнению с другими странами, смертность профессор Вилер объясняет несколькими факторами: в Германии рано выявили начало заражения, делают очень много тестов, а также то, что удается пока что предотвращать массовое заболевание Covid-19 людей старшего возраста. 

Впрочем, предупредил Вилер, Германия стоит в начале эпидемии, следовательно количество жертв будет расти. В то же время он оптимистично настроен относительно результатов тех мероприятий, которые проводятся в стране. 

Президент RKI не исключает погрешность в данных Института, который сводит информацию, поступающую в электронном виде со всей страны.

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Университет Джона Хопкинса (США), который использует другую методику, дает несколько более высокие цифры относительно Германии: 33593 инфицированных и 164 умерших. 

По состоянию на утро среды, 25 марта, в мире, по данным сайта Worldometer, зарегистрировано 423515 случаев заражения коронавируслм, в частности 18910 летальных и 109154 случая выздоровления. В Украине по состоянию на утро 25 марта 113 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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Германия, Жертвы, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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