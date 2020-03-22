Коронавирус в Саудовской Аравии: число заразившихся перевалило за 500

Медики сообщили о 511 случаях заражения коронавирусом COVID-19 в Саудовской Аравии, передают европейские СМИ в воскресенье.
В министерстве здравоохранения пояснили, что за сутки обнаружили 119 новых случаев заболевания.
В стране действуют меры, призванные замедлить распространение вируса.
Напомним:
В Венгрии количество людей, зараженных коронавирусом, составляет 131 человек. Шесть человек умерли.
По состоянию на утро 22 марта на территории Австрии зафиксировано уже более 3000 случаев инфицирования новым типом коронавируса, госпитализированы 105 человек.
За последние 24 часа в Бельгии от Covid-19 умерли еще восемь человек, зарегистрировано 586 новых позитивных проб на коронавирус.
В Испании за сутки 394 человека скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-19.
Власти Северной Македонии объявили о введении комендантского часа по всей стране в ночное время для предотвращения распространения нового коронавируса.
В Румынии в воскресенье утром подтвердили первую смерть от коронавируса: скончался 67-летний мужчина, приехавший из Франции.
Количество случаев коронавируса в Чехии выросло до 1047 по состоянию на утро воскресенья, за последние сутки подтверждено 158 новых случаев.
За последние сутки в Турции подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек умер.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.