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Коронавирус в Саудовской Аравии: число заразившихся перевалило за 500

Коронавирус в Саудовской Аравии: число заразившихся перевалило за 500
19:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Более 500 случаев заражения коронавирусом насчитали в Саудовской Аравии.

Медики сообщили о 511 случаях заражения коронавирусом COVID-19 в Саудовской Аравии, передают европейские СМИ в воскресенье.

В министерстве здравоохранения пояснили, что за сутки обнаружили 119 новых случаев заболевания.

В стране действуют меры, призванные замедлить распространение вируса.

Напомним:

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

  • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

  • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

  • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

  • Как можно чаще проветривайте помещение;

  • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

  • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

  • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

  • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Саудовская Аравия, Пандемия, Коронавирус.
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