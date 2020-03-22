Коронавирус в Саудовской Аравии: число заразившихся перевалило за 500

Медики сообщили о 511 случаях заражения коронавирусом COVID-19 в Саудовской Аравии, передают европейские СМИ в воскресенье.

В министерстве здравоохранения пояснили, что за сутки обнаружили 119 новых случаев заболевания.

В стране действуют меры, призванные замедлить распространение вируса.

Напомним:

В Венгрии количество людей, зараженных коронавирусом, составляет 131 человек. Шесть человек умерли.

По состоянию на утро 22 марта на территории Австрии зафиксировано уже более 3000 случаев инфицирования новым типом коронавируса, госпитализированы 105 человек.

За последние 24 часа в Бельгии от Covid-19 умерли еще восемь человек, зарегистрировано 586 новых позитивных проб на коронавирус.

В Испании за сутки 394 человека скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-19.

Власти Северной Македонии объявили о введении комендантского часа по всей стране в ночное время для предотвращения распространения нового коронавируса.

Количество случаев коронавируса в Чехии выросло до 1047 по состоянию на утро воскресенья, за последние сутки подтверждено 158 новых случаев.