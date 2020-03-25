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Европейская эпидемия: Испания "обогнала" Китай по уровню смертности от COVID-19

Европейская эпидемия: Испания "обогнала" Китай по уровню смертности от COVID-19
15:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Испании количество зараженных превысило показатель Китая.

Количество летальных исходов от коронавируса в Испании превысило этот показатель в Китае, и таким образом страна стала второй после Италии по числу жертв Covid-19.

Об этом сообщает АР.

"В настоящее время Испания занимает второе место в мире по числу смертей от коронавируса", - говорится в сообщении. 

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Отмечается, что в среду было зафиксировано 738 новых летальных исходов — это самый высокий на сегодняшний день рост числа жертв в сутки. 

Испания, где погибли 3434 человек, перегнала Китай (3285) и встала на второе место по смертности после Италии, где умерли 6820 человек.

Как сообщалось ранее, по данным Worldometers, по состоянию на утро 25 марта в мире зафиксировано 423 515 случаев заражения коронавирусом, из них 18 910 летальных и 109 154 человека выздоровели. 

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В Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Напомним: 

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Испания, Заболевание, Карантин, Заражение, Кронавирус.
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