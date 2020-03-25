Европейская эпидемия: Испания "обогнала" Китай по уровню смертности от COVID-19

Количество летальных исходов от коронавируса в Испании превысило этот показатель в Китае, и таким образом страна стала второй после Италии по числу жертв Covid-19.
Об этом сообщает АР.
"В настоящее время Испания занимает второе место в мире по числу смертей от коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в среду было зафиксировано 738 новых летальных исходов — это самый высокий на сегодняшний день рост числа жертв в сутки.
Испания, где погибли 3434 человек, перегнала Китай (3285) и встала на второе место по смертности после Италии, где умерли 6820 человек.
Как сообщалось ранее, по данным Worldometers, по состоянию на утро 25 марта в мире зафиксировано 423 515 случаев заражения коронавирусом, из них 18 910 летальных и 109 154 человека выздоровели.
В Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
Напомним:
При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.
Немецкие самолеты будут забирать украинских граждан из самых отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда уже Украина будет помогать им добираться домой.
Большинство граждан Украины, которые оставались за рубежом на момент введения ограничительных мер для противодействия распространению Covid-19, уже вернулись из-за рубежа, еще 20 тыс. людей ожидают возможности вернуться на родину.
В связи с распространением коронавируса и желанием граждан вернутся домой, Украина организовала 4 вылет для эвакуации украинцев из Франции.