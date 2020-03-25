Скачать
Среда, 25.03.2020
Поддержка здравоохранения: Кабмин выделит средства местным бюджетам
Поддержка здравоохранения: Кабмин выделит средства местным бюджетам
Коронавирус в Польше: МИД договорился о возвращении 58 украинских моряков
МИД эвакуирует 58 украинских моряков из Польши
Владимиру Кличко - 44: 15 фактов о чемпионе
Владимиру Кличко - 44: 15 фактов о чемпионе
Как защитить себя от коронавируса в спортзале
Как защитить себя от коронавируса в спортзале

В Кабмине назначили нового заместителя министра финансов Украины

В Кабмине назначили нового заместителя министра финансов Украины
15:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:В Украине Кабмин назначил нового заместителя министра финансов.

Кабинет министров Украины назначил Светлану Воробей заместителем министра финансов Украины.

Такое решение принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

"Назначение Воробей Светланы Ивановны заместителем министра финансов Украины", - озвучил соответствующее решение премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания.

Борьба с коронавирусом: В Минздраве инициируют ужесточение ограничений

Как сообщалось ранее, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство, после чего назначила Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина. Новым министром финансов стал Игорь Уманский.

19 марта Кабинет министров назначил на должность заместителя министра финансов Олега Мельника, который будет координировать направления финансирования обороны, правоохранительных органов и государственной безопасности, а также производственной сферы, промышленности, топливно-энергетического комплекса и имущественных отношений.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ВРУ, Кабмин, Карантин, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пока мир не отошел от коронавируса: в Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса
02 Маски - нужны или нет? Минздрав расставляет точки над "i"
03 Продукты, которые помогут очистить легкие в период пандемии
04 Пройдите тест и узнайте о своих жизненных ценностях
05 Умер народный артист Украины Анатолий Мокренко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине усилили меры по борьбе с коронавирусом
В Украине усилили меры по борьбе с коронавирусом
Украинцам на период карантина увеличат субсидии
Украинцам на период карантина увеличат субсидии
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 марта
Погибает ли коронавирус в теплую погоду?
Погибает ли коронавирус в теплую погоду?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь