В Кабмине назначили нового заместителя министра финансов Украины

Кабинет министров Украины назначил Светлану Воробей заместителем министра финансов Украины.
Такое решение принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.
"Назначение Воробей Светланы Ивановны заместителем министра финансов Украины", - озвучил соответствующее решение премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания.
Как сообщалось ранее, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство, после чего назначила Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина. Новым министром финансов стал Игорь Уманский.
19 марта Кабинет министров назначил на должность заместителя министра финансов Олега Мельника, который будет координировать направления финансирования обороны, правоохранительных органов и государственной безопасности, а также производственной сферы, промышленности, топливно-энергетического комплекса и имущественных отношений.
Напомним:
При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.
Немецкие самолеты будут забирать украинских граждан из самых отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда уже Украина будет помогать им добираться домой.
Большинство граждан Украины, которые оставались за рубежом на момент введения ограничительных мер для противодействия распространению Covid-19, уже вернулись из-за рубежа, еще 20 тыс. людей ожидают возможности вернуться на родину.
В связи с распространением коронавируса и желанием граждан вернутся домой, Украина организовала 4 вылет для эвакуации украинцев из Франции.