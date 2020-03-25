Пандемия в Австрии: Медики зарегистрировали уже более 5,5 тыс случаев заражения

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Австрии более 5500 человек заразились болезнью.

По состоянию на 14.00 среды в Австрии выявлено 5 519 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией Covid-19, госпитализированы 240 человек с тяжелым течением заболевания, 27 из которых находятся в отделениях интенсивной терапии.

Об этом сообщают данные австрийского Минздрава.

По сравнению с прошлым днем зафиксирован рост количества зараженных лиц на 17,7%, что является меньше показателя прошлых суток, когда рост составлял более 24%.

У 5 279 инфицированных коронавирусом людей наблюдается мягкий ход заболевания, они находятся в самоизоляции.

От коронавируса уже умерли 30 австрийцев, в основном это пожилые люди.

Наибольшее количество больных выявлено в пограничной с Италией федеральной земле Тироль (1 385 человек), в Верхней Австрии (904), Нижней Австрии (748) и Вене (700). На территории Тироля действует режим карантина, за соблюдением которого следит полиция.

Статистику лиц, которые выздоровели, федеральное министерство по вопросам социальной защиты, здравоохранения, ухода и защиты прав потребителей Австрии пока прекратило публиковать. Это объясняется тем, что не все данные вносятся автоматически в систему Минздрава, но в течение следующих дней вопрос будет решен. До этого в течение нескольких дней в статистике отмечались лишь 9 выздоровевших человек.

Как сообщалось ранее, с 16 марта, в Австрии действует обновленный пакет жестких мер, направленных на ограничение распространения коронавируса. По всей республике прекратили работу все торговые точки, за исключением продуктовых магазинов, аптек, АЗС, почты, банков и центров мобильной связи. В церквях прекращены открытые богослужения, запрещены все массовые мероприятия и спортивные события, закрыты учебные заведения, объекты культуры. Введен запрет на собрания людей на улице в количестве более 5 человек, от граждан требуется находиться в домашней самоизоляции и выходить из дома только в случае необходимости. Нарушение карается высокими административными штрафами.

Для помощи органам власти в борьбе с коронавирусом Австрия проведет частичную мобилизацию военнослужащих сил резерва ("Miliz"), которая состоится впервые после Второй мировой войны - в целом 3 000 человек, что составляет 10% от всего резерва. Также приостановлена демобилизация военнослужащих срочной и альтернативной гражданской службы.

По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 4 летальные, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По данным Worldometers, в мире зафиксировано 436 538 случаев заражения коронавируса, из них 19 643 летальные и 111 889 человек выздоровели.

Напомним: